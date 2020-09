Österreich kandidiert für Sitz im UNO-Sicherheitsrat

Schallenberg erinnerte daran, dass die Gründung der UNO vor 75 Jahren die Erde „durch die Etablierung von globalen Standards bei Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Rechenschaftspflicht, Konfliktprävention, Friedenssicherung und Abrüstung“ sicherer gemacht habe. Österreich sei „stolz und geehrt“, seit dem UNO-Beitritt 1955 daran mitgewirkt zu haben. Daher habe man sich auch entschlossen für die Jahre 2027 und 2028 für einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu kandidieren, so Schallenberg, der um Unterstützung dieses Vorhabens bat. Außerdem lud der Außenminister alle UNO-Staaten zur Teilnahme an einer internationalen Konferenz zum Thema Autonome Waffensysteme („Killer-Roboter“) ein, die 2021 in Wien stattfinden soll, sofern die Pandemie dies ermögliche.