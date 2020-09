„Für die Sicherheit unserer Kinder wäre es wichtig, dass hier ein Schutzweg hinkommt“, ist Mutter Sabrina Deyl überzeugt. Ihre beiden Töchter überqueren die Schillinghofstraße in Gnigl täglich am Weg zu Schule und Kindergarten. „Der Verkehr hat zugenommen“, bemerkt auch Christina Sendlhofer. SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes stellte deshalb einen Antrag für eine Querungshilfe. Auch beim neu eröffneten Spar-Markt in der Aglassingerstraße fordert er einen: „Der wäre gerade für Kinder und Ältere wichtig.“