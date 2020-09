In zwei Wochen wird in Wien gewählt: Ihre Prognose?

Der Häupl - äh der Ludwig - wird des haushoch g‘winnen. Aber die Hebein … Polizisten ohne Waffen, die sich nicht wehren können, wenn Leute mit Messern auf sie zukommen? Das Schwimmbad am Gürtel, das einen Haufen Geld gekostet hat, wo wir doch so viele Schwimmbäder haben in Wien, die ums Überleben kämpfen. Die 30er-Zonen überall: Das ist ja nur noch eine Autofahrer-Quälerei. Ich finde, Rot-Türkis mit dem Blümel könnte gut funktionieren. Das wäre ein Zugeständnis an die gebeutelte Wirtschaft.