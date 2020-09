Futter für die Vögel

Die zwitschernden Vogerl, die im Winter bei uns bleiben, brauchen geeignetes Futter – manche nehmen auch vom Boden auf, manche vom Häuschen –, aber auch geeignete Umstände. Rotkehlchen etwa sind viel in Gebüschen und Hecken, Blaumeisen sitzen am liebsten in Bäumen mit guter Sicht. Der Zaunkönig benötigt Unterholz und schwer zugängliche Hecken.