Stanglwirt verschont

Einer davon: Der Stanglwirt in Going. „Wir registrierten nur vereinzelt Stornos“, sagt Maria Hauser: „Wir haben über Nacht eine Teststation in unserem Hotel hochgefahren, das war mit einem Labor schon vorbereitet.“ Folge: Gäste können sich vor der Abreise testen lassen, müssen dann zu Hause nicht in Quarantäne. Zuletzt waren die 170 Zimmer so gut wie ausgebucht.