Die ausufernde Partyszene am Salzburger Rudolfskai war mitunter daran schuld, dass die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt wurde. Das befand zumindest die lokale Politik - und fand Gleichgesinnte in Tirol und Vorarlberg. Doch die Angst, dass es nach der jugendunfreundlichen Sperrstunde eskalieren würde, blieb zumindest in der Nacht auf Samstag unbegründet - was übrigens für einen Großteil der Jugend spricht: Am Rudolfskai war „alles tot“, nur eine Gruppe Jugendlicher stand nach 22 Uhr noch herum.