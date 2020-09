Neal Maupay (40./Foulelfmeter) brachte Brighton zunächst in Führung. Ein Eigentor von Lewis Dunk (43.) und Marcus Rashford (55.) drehten für United die Partie und sorgten für die 2:1-Führung, ehe es in die dramatische Nachspielzeit ging. In der 95. Minute kassierte die Startruppe aus Manchester den bitteren Ausgleich zum 2:2. Danach warf man nochmal alles nach vorne. Nach einem Eckball kam Maguire zum Ball und köpfelte aus kurzer Distanz den Ball an den Arm von Maupay. Der Schiri sah das Vergehen nicht und pfiff die Partie ab.