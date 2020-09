Die Digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden. Deswegen muss bei der Registrierung die Taferl-Nummer angegeben werden. Klarerweise sollte bei einem umzugsbedingtem neuen Kennzeichen umregistriert werden. Dies hat eine zuerst in Salzburg und nun in Oberösterreich lebende Frau aber einfach vergessen.