Der Plattenbau – ein Begriff aus dem einstigen Ostdeutschland, entsprechend angestaubt. Doch längst ist diese Bautechnik im Heute angekommen. Wesentlichen Anteil daran hat die Firma Trepka. 1920 in Obergrafendorf gegründet, wird das Unternehmen in vierter Generation von Georg und Ehefrau Cornelia Wieder sowie deren Schwester Martina Faukal geführt. Auch die Seniorchefs, Maria und Josef Wieder, bringen noch Erfahrung in den Betrieb ein.