Doch trotz der kurzen Entspannung will man die Cluster und hochsensible Risikobereiche nicht außer Acht lassen, heißt es in St. Pölten. „Gerade Sportvereine und Schulen bleiben im Fokus der zuständigen Behörden“, verspricht ein Sprecher des Krisenstabes. Die nächsten Tage und Wochen seien jedenfalls entscheidend, ob und wie der Umgang mit dem Virus in der Gesellschaft funktionieren kann. Und ob der Trend sinkender Infektionszahlen anhält.