Das allmorgendliche Bild regt derzeit auf: Dicht an dicht stehen die Kinder im Schulbus oder drängen sich zu dritt in eine Sitzreihe. Bei der Heimfahrt nach dem Unterricht ist die Situation ähnlich. Gerade in Corona-Zeiten schlagen Eltern deshalb Alarm. Beim Verkehrsverbund versucht man, die Wogen zu glätten.