Registrierung aller Lokalgäste sowie frühere Sperrstunde – das soll ab 5. Oktober in all jenen Bezirken Niederösterreichs gelten, in denen die Corona-Ampel auf Orange springt. Die „Krone“-Reporter Franz Crepaz, Reinhard Judt und Imre Antal hörten sich dazu im ganzen Land bei Wirten und deren Stammgästen um.