Viele Anfragen haben nichts mit Corona zu tun

Die IT brach vergangenes Wochenende zusammen, was auch mit der Grippe zu tun habe, so B. Einige Mitarbeiter wurden daraufhin extra abgestellt, um Anrufer aus der Leitung zu werfen. Viele Telefonate haben mit Corona nichts zu tun, wie die Freitagszahlen zeigen. Von 6345 Anrufen in Wien hatten nur 3146 Covid-Bezug. Besonders die Gratis-Grippeimpfung sorge derzeit für viele Anfragen.