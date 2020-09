Große Angst davor, dass Corona Familie erreicht

Abgefragt wurde auch, ob man Angst hat, dass Familienmitglieder an Covid erkranken bzw. ob man selbst befürchtet, an Corona zu erkranken? Die Sorge, dass ein Familienmitglied infiziert wird, hat fast jeder zweite Befragte (49%). Überhaupt kein Thema ist das jedoch für 21%. Die Sorge, selbst angesteckt zu werden, teilen hingegen lediglich 26%. Mehr als jeder dritte Befragte (38%) verschwendet keinerlei Gedanken daran, selbst angesteckt zu werden – was auch so manches Verhalten erklärt. „Die Angst, selbst an Covid zu erkranken, ist unter den Tirolerinnen und Tirolern weniger groß als die Angst, dass Familienmitglieder daran erkranken könnten. Erwartungsgemäß zeigen sich ältere Befragte besorgter um die eigene Gesundheit als jüngere. Vor allem Frauen und unter 30-Jährige haben große Angst, dass Familienmitglieder an Covid erkranken könnten“, sagt Studienautorin Ravanelli und hat zum Abschluss noch eine „gute Nachricht“: „Rund 80% der Tirolerinnen und Tiroler planen derzeit nicht, Vorräte zu kaufen. Die Sorge um Klopapier und andere Vorräte ist somit derzeit nicht gegeben.“