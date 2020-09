Alarmierte Feuerwehr hob das Fahrzeug an

Die Befreiung gelang erst durch die alarmierte Feuerwehr, die das Fahrzeug anhob. Die Folgen für den Kundler: Zum Glück keine einzige Schramme am Kopf, der die ganze Zeit unter dem Fahrzeug hervor geragt hatte. „Doch meine Hüfte war herausgesprungen, ich verspürte gewaltigen Druck auf dem Brustkorb und drei Rippen waren gebrochen, ebenso das Schlüsselbein.“ Gut zwei Wochen lag Orgler dann im Kufsteiner Krankenhaus, bevor am 10. September die Entlassung möglich war - genau zum 58. Geburtstag des Unglücksraben, der sich zugleich als Glückspilz sieht. Denn wie es aussieht, wird er nach dem Horror-Unfall ohne bleibende Schäden sein.