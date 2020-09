Ein Twitter-Video zeigt, wie sich Tausende Liter Rotwein, der in drei meterhohen Fontänen aus einem der Weintanks sprudelt, über den Hof des Weinguts Bodegas Vitivinos im spanischen Villamalea ergießen. Mitarbeiter, die am Hof stehen, konnten nur tatenlos zusehen, wie der See aus köstlichem Rebensaft sich immer weiter ausbreitet.