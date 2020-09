Der Neustart in den neuen Räumen der Pädagogischen Hochschule in der Salzburger Akademiestraße wird für Rektorin Elfriede Windischbauer gleichzeitig ein Abschluss: Im Juni gab sie bekannt, sich mit Herbst 2021 als Leiterin der Lehrer-Akademie aus persönlichen Gründen zurückzuziehen. Sie wird dann selber in der neuen Lehrer-Uni die jungen Pädagogen von morgen „nur“ mehr unterrichten.