Heidi Klum ist definitiv schon mal bereit fürs Wochenende, denn das perfekte Outfit hat die 47-Jährige schon mal gefunden. Für ein Foto, das sie jetzt auf Instagram veröffentlicht hatte, posierte die „Germany‘s next Topmodel“-Beauty in nichts mehr als Nietenstiefeln, die ihr bis zum wohlgeformten Po reichen, der wiederum in einem schwarzen Höschen steckte. Nur obenrum hatte Heidi etwas mehr an: Eine coole Lederjacke sorgte dafür, dass das Model nicht frieren musste.