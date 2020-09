Mit der Vorverlegung der Sperrstunde kämpfen drei österreichische Bundesländer gegen die steigenden Infektionszahlen an. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg heißt es damit seit Freitag: Punkt 22 Uhr gehen die Lichter an und die Gäste bitte nach Hause. Das Innenministerium setzt dabei auf eine Null-Toleranz-Politik - in der Nacht auf Samstag wurden deshalb bundesweit 2239 Lokale und Veranstaltungsstätten kontrolliert. In den restlichen Bundesländern ist um 1 Uhr früh Schluss mit feiern - auch was geschlossene Veranstaltungen betrifft.