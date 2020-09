In der Dachgeschoß-Wohnung war in den frühen Morgenstunden ein Brand in der Küche ausgebrochen. Wegen des starken Rauchs konnten die Feuerwehrleute nur mit schwerem Atemschutz zum Brandherd vordringen. Es gelang ihnen die Flammen auf den Küchenbereich zu begrenzen und schließlich zu löschen. An der Einrichtung entstand durch den Brand ein entsprechender Sachschaden, es wurden aber keine Personen verletzt.