Schneller als die Polizei erlaubt: Von insgesamt 1500 kontrollierten Lenkern haben sich am Freitagmorgen 119 nicht an das vorgeschriebene Tempolimit gehalten. Besonders negativ aufgefallen ist ein Raser im Ortsgebiet von Hallein: Der Lenker fuhr anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer mehr als doppelt so schnell, nämlich 103 km/h. Den Führerschein ist er damit wohl los.