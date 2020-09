Hunderte Menschen haben Freitagnacht die Brooklyn Bridge in New York blockiert, um für Gerechtigkeit für die erschossene Breonna Taylor zu demonstrieren. Zudem sperrten zahlreiche Radfahrer in der Stadt mit ihren Bikes Straßen ab. Die 26-jährige Sanitäterin war im März bei einem Polizeieinsatz in ihrer eigenen Wohnung in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky getötet worden. Vor Gericht für ihren Tod verantworten muss sich keiner der an dem Einsatz beteiligten Polizisten.