Die Boston Celtics haben am Freitag ein Ausscheiden in der National Basketball Association (NBA) zumindest vorerst verhindert. Der Rekordtitelträger gewann in Orlando Spiel fünf der Finalserie der Eastern Conference gegen Miami Heat 121:108 und verkürzte damit in der Best-of-7-Serie auf 2:3. Die Celtics verdankten den Sieg einem starken dritten Viertel, das sie 41:25 für sich entschieden - zur Halbzeit waren sie noch 51:58 zurückgelegen.