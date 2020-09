Hintergrund für die ungewöhnliche Entmachtung eines Spitzenmannes der katholischen Kirche sind nach italienischen Medienberichten auch Geschäfte, die Becciu in früheren Positionen mit Unternehmen seiner Brüder machte. Außerdem brachten Medien den Schritt in Zusammenhang mit einem Skandal um eine Investition des Vatikans in eine Luxusimmobilie im Zentrum Londons.