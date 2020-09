Fünf Männer bei Razzia in Unterkunft festgenommen

Wenig später wurde ein 33-jähriger Algerier in Gewahrsam genommen, dessen mögliche Verbindungen zum Hauptverdächtigen geprüft würden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Er wurde in der Nacht wieder freigelassen. Fünf weitere Männer wurden bei der Durchsuchung einer mutmaßlichen Unterkunft des Hauptverdächtigen in Pantin im Département Seine-Saint-Denis festgenommen, wie AFP aus Justizkreisen erfuhr. Der achte Festgenommene ist ein früherer Mitbewohner des Pakistaners.