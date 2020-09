Dank eines frühen Wintereinbruchs - in dieser Form nur alle fünf bis sieben Jahre üblich - hat es am Freitag und Samstag bis in viele Täler geschneit. So wurden etwa bei der Wetterstation Bischofshofen (550 Meter Seehöhe) Samstagfrüh zwei Zentimeter Neuschnee gemessen, in Ramsau/Dachstein (1207 Meter) waren es zwölf Zentimeter und in Warth am Arlberg (1487 Meter) sogar 25.