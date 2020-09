Wegen des Vorwurfs des Handels mit 3,1 Kilogramm Kokain zwischen 2016 und 2019 mussten sich der Bosnier (53) und seine slowakische Ex-Geliebte (34) am Freitag vor dem Schöffensenat am Landesgericht verantworten. Staatsanwalt Bernd Schneider warf den beiden auch den Besitz einer Pistole der Marke CZ 99 sowie zweier kleinerer Waffen in Form eines Rings und eines Schlüsselanhängers vor. Für Schneider stellte der Bosnier „das Mastermind“ der Drogengeschäfte dar. Er scheint auch im Akt der Ermittlungen zur Ibiza-Affäre auf.