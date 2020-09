Land Tirol und HG Pharma GmbH stellten Freitag in Innsbruck ein voll vernetztes, mobiles Testlabor vor, in dem Corona-Testergebnisse in längstens drei Stunden vorliegen. LH Platter spricht von einem „deutlichen Fortschritt“. Testen lassen kann sich jeder, der eine App herunterlädt. Die Kosten belaufen sich auf rund 85 Euro.