Äußerst mysteriöser Vorfall am Freitagabend vor einem Innsbrucker Lokal: Eine 55-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann haben auf einer Bank gerade geraucht, als beide plötzlich nahezu zeitgleich bewusstlos wurden. Sie mussten in „sehr kritischem Zustand“ in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.