Da spielt so ziemlich alles zusammen, was für einen Amtsinhaber heikel ist: Großprojekte, die teurer werden als ursprünglich angegeben, schaden dem Amtsinhaber. Zweitens gibt es - zu Recht oder zu Unrecht - ein Feindbild von außen: Einen Großunternehmer, der ein deutsches Kaufhausimperium erworben hat, das in der Gemeindepolitik mobilisiert. In dem Fall wohl eher gegen den Bürgermeister. Und indirekt wirkt wohl auch Corona mit, denn für ein Großprojekt ist es vielleicht einfach die falsche Zeit. Jetzt, da jeden Tag die wirtschaftlichen Ängste steigen. Das ist nicht gerade sehr populär.