Am Sonntag kehrt der 56-Jährige in offizieller Funktion in die Generali-Arena zurück. Als Sportdirektor der Admira, die in Runde drei bereits mit dem dritten Trainer aufkreuzen wird. Hektische Tage für Wohlfahrt, das Ende bei der Austria ist dennoch im Kopf präsent. „Natürlich schmerzte es, aber mir tut mehr weh, wenn ich selbst bei meiner Arbeit eine Trennung aussprechen muss - ich bin keiner, der über Leichen geht.“