In Deutschland ist die Registrierungspflicht von Gästen in Gastronomiebetrieben schon mehrere Monate selbstverständlich. Hierzulande soll es ab Montag nun so weit sein. Bis Freitagnachmittag hat es gedauert, bis die Betriebe erfahren durften, was genau von ihnen erwartet wird. Und das steht in der neuen Gästelisten-Verordnung: Einzutragen in das Formblatt sind Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Tischnummer und Datum.