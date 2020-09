Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat am Freitag beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Doha/Katar mit 5,82 m und damit bei allen seinen heuer 16 Antreten gewonnen. Der 20-jährige Europameister hatte vorige Woche in Rom 6,15 m überquert, war da einen Zentimeter höher gesprungen als der Ukrainer Sergej Bubka am 31. Juli 1994 in Sestriere. In der Halle hatte er 6,18 m gemeistert. Diese Höhe wird vom Weltverband World Athletics als Weltrekord geführt.