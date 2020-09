Es ist dann doch nicht alles perfekt ...

Für den perfekten Racing-Mini hätte ich dann doch noch ein paar Wünsche. Zum Beispiel dürfte die Aisin-Achtgangautomatik gerne etwas schneller schalten, wenn ich am Hebel ziehe. Diese leichte Verzögerung passt so gar nicht zu dem knackigen Spaßbolzen. Auch der Motor verzögert, bzw. der Turbolader spricht genauso verzögert an wie in den JCW-Minis ohne das GP im Namen. Außerdem hört der Motor auf, wenn es am schönsten ist: Bei 6500 Touren stößt er am Begrenzer an. 1000 mehr und ich wäre zufrieden.