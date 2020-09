Mikl-Leitner will ihren eigenen Weg gehen

Doch Mikl-Leitner sagte Nein, ebenso wie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Steiermark-Chef Hermann Schützenhöfer. Darüber sei das Kanzleramt so gar nicht erfreut gewesen, ist zu hören. Am Freitag machte Niederösterreichs Landeschefin dann unmissverständlich klar, dass sie ihren eigenen Weg gehen will. Statt den Wunschvorgaben des Bundes zu folgen, gibt es bei Mikl-Leitner eigene Regeln und Verschärfungen, die sich an den Farben der Corona-Ampel orientieren.