Matchwinner der Linzer war Brian Lebler. Der Stürmer brachte die Gäste beim Rekordmeister mit Treffern in der 9. (PP) und 31. Minute in Front, besorgte ebenfalls in Überzahl das 4:0 (55.). Davor hatte Will Pelletier erhöht (49.). Das Ehrentor in der 58. Minute von Lukas Haudum war für die KAC-Anhänger unter den rund 1100 Zuschauern nur ein schwacher Trost, nachdem die „Rotjacken“ jüngst ein stark besetztes Vorbereitungsturnier in Kitzbühel gewonnen hatten.