Wie viele Coronafälle es derzeit in Hallein gibt, darüber kann Stangassinger nur rätseln. Genaue Zahlen bekommen die Gemeinden von den Behörden nicht übermittelt. Begründet wird das stets mit dem Datenschutz. Zu Beginn der Coronakrise war das noch anders: Damals bekamen die Bürgermeister Informationen zu jedem neuen Coronafall – inklusive Name und Adresse des Erkrankten. „Das war zuviel des Guten, das braucht es auch nicht. Aber über die aktuellen Entwicklungen müssen wir einfach Bescheid wissen“, sagt Stangassinger. Er bekomme zwar hin und wieder Nachrichten über Neu-Infektionen, aber: „Daraus lässt sich keine Entwicklung ablesen. Wie sollen wir so wissen, welche Maßnahmen wir setzen sollen?“ Seine Forderung: „Ich möchte täglich die exakte Zahl der Infektionen haben.“