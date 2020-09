Ebenfalls neu in den SALK: Alle Patienten, Begleitpersonen und Besucher werden am Eingang einem Primärscreening unterzogen. Besucher und nach Möglichkeit auch Begleitpersonen dürfen das Krankenhaus bei Corona-Verdacht nicht betreten. Patienten mit Verdacht auf Covid-19 erhalten ein rotes Armband, alle anderen ein gelbes Bändchen. Verdachtsfälle werden auf den Ambulanzen umgehend in einem vorgesehenen Bereich gebracht und medizinisch betreut.