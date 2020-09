Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 im Osten der Ukraine sind 25 Insassen - die meisten von ihnen junge Rekruten - ums Leben gekommen. Zwei Personen hätten die Katastrophe in Tschuhujiw in der Region Charkiw mit schwersten Verletzungen überlebt. Die beiden retteten sich nach Angaben des Zivilschutzes in Kiew mit einem Sprung aus der Maschine, bevor diese auf der Landebahn zerschellte. Der Gebietsgouverneur Alexej Kutschera sagte bei einem Besuch an der Unglücksstelle, vor dem Absturz sei ein Triebwerk ausgefallen.