Titelverteidiger Rafael Nadal schätzt die Bedingungen bei den am Sonntag beginnenden French Open als die für ihn bisher schwierigsten ein. Er müsse sein bestes Spiel spielen, um seinen 13. Roland-Garros-Titel zu holen, sagte der Spanier am Freitag in Paris bei einer Pressekonferenz. Als erschwerend sieht Nadal, dass das Wetter kühler als bei diesem Major üblich sein wird, und auch die Bälle ein langsameres Spiel als in Paris gewohnt bedingen.