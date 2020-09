Im Zusammenhang mit dem Corona-Fall bei einer türkischen Hochzeit mit zu hoher Teilnehmerzahl am vergangenen Samstag im Palais Kaufmännischer Verein in Linz gibt es neue Erkenntnisse. Gerold Royda, WK-Fachgruppen-Obmann der Hotellerie, hatte erfahren, dass zu viele Gäste teilnehmen könnten und bereits am Freitag (18. September) den Krisenstab des Magistrats Linz davor gewarnt: „Ich hab’ extra noch darauf hingewiesen, dass laut der damals gültigen Rechtslage nicht mehr als 50 Personen erlaubt sind.“