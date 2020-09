Auf Augenhöhe

Auf der anderen Seite fiebert Christian Ilzer seinem ersten Derby als Sturm-Coach entgegen. „Sechseinhalb Jahre war ich Trainer in Hartberg“, so Ilzer vor dem Duell mit seiner alten oststeirischen Liebe, „das ist immer noch ein Verein, den ich verfolge und bei dem ich mich freue, wenn’s ihm gut geht. Unter dem Max (Anm. Schopp) ist Hartberg zur fixen Größe in der Bundesliga geworden. Da wurde gute Arbeit geleistet.“ Der 42-Jährige sieht die beiden steirischen Bundesligisten mittlerweile auf Augenhöhe: „Hartberg hat sich letzte Saison verdient den Status als steirische Nummer eins geholt. Und ist auf keinen Fall schlechter geworden. Wenn wir uns die steirische Nummer eins zurückerobern wollen, wartet enorm viel Arbeit auf uns!"