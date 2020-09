Reisewarnungen auch in der Schweiz

Die Schweizer Bundesregierung hat ihre Liste der Risikogebiete ebenfalls am Freitag aktualisiert, neu dazugekommen sind Nieder- und Oberösterreich. Die Reisewarnung bedeutet, dass sich aus diesen Teilen Österreichs in die Schweiz Einreisende nach ihrer Ankunft umgehend in Quarantäne begeben müssen. Die Durchreise durch die Schweiz bleibt weiterhin erlaubt. Außerdem gibt es weitere Ausnahmen für berufliche und medizinisch bedingte Reisen sowie den Güterverkehr zwischen den beiden Ländern. Auch durch einen negativen Corona-Test kann die zehntägige Quarantäne nicht vermieden oder verkürzt werden.