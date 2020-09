Die Forscher haben laut Projektleiter Harald Popofsits auch schon so manchen „Jackpot“ gefunden, unter anderem Tausende Jahre alte Tonstücke, die Aufschlüsse über die damalige Zeit geben. 5700 vor Christi dürften die ersten Menschen hier sesshaft geworden sein. Weil es viel Kupfererz an dieser Stelle gab, stiegen manche zu „Metallbaronen“ auf. Davon zeugen auch imposante Hügelgräber in Schandorf.