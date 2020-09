Hochoffiziell wird es am Mittwoch, 30. September. Um 10 Uhr will Landtagspräsidentin Verena Dunst als Vorsitzende die konstituierende Sitzung des U-Ausschusses zur „Causa Bankpleite“ eröffnen. Im Vorfeld dazu findet schon am Montag eine Präsidialkonferenz statt, in der die Vorgehensweise mit allen Fraktionen beraten werden soll. „In der ersten Sitzung wird dann neben der Vereidigung über die Wahlvorschläge für die Positionen des Verfahrensrichters und Verfahrensanwaltes sowie deren jeweilige Stellvertreter abgestimmt“, erklärt die Landtagspräsidentin. Nach der Wahl wird Dunst den Arbeitsplan in Abstimmung mit dem Verfahrensrichter erstellen.