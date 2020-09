Am Sonntagabend erreichte Franz Fuchs-Weikl eine Nachricht des BG Zaunergasse: Seine Tochter (11) dürfe am nächsten Tag nicht zum Unterricht kommen, weil in ihrer Klasse ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Die Elfjährige und ihre Kollegen wurden per Bescheid der Stadt Salzburg verkehrsbeschränkt. Darauf folgte große Verunsicherung bei den Eltern, erzählt Fuchs-Weikl: „Wir wussten lange nicht, ob die Kinder getestet werden oder nicht. Die Schule hatte selbst nicht mehr Informationen, es war chaotisch.“ Dann hieß es abwarten. Am Dienstag kam der Anruf, die Schülerin wurde zum Test gebeten. Bis zum negativen Ergebnis kämpften die Eltern auch mit beruflichen Herausforderungen, schließlich galt es die Kinder zu betreuen.