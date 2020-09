Zum Glück noch nicht angegurtet

Dass der 36-Jährige, der am Beifahrersitz saß, noch am Leben ist, ist laut Gutachten nur seiner schnellen Reaktion zu verdanken und dem Umstand, dass er noch nicht angegurtet war. Schon eine Verzögerung von wenigen Sekunden hätte ausgereicht, ihn in Brand zu setzen und zu töten. Die Mutter soll laut Psychiater an einer wahnhaften Störung leiden. Eine Einweisung wurde von der Staatsanwaltschaft beantragt.