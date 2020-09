Szenen wie in einem Actionfilm spielten sich - wie berichtet - am Donnerstag auf der Seyringer Straße in Wien-Floridsdorf ab: Ein Autofahrer, der kräftig aufs Gas drückte, sollte bei einer Schwerpunktaktion kontrolliert werden. Doch statt stehen zu bleiben, fuhr er einen Polizisten an und raste davon - von einem Traktor wurde die Fluchtfahrt gestoppt.