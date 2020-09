Starker Wind verweht Ziellinien-Bogen

Übrigens: Der Wind in der Emilia Romagna nahm auch auf das Equipment bei der Straßenrad-WM in Imola Einfluss. Nach dem Einzelzeitfahren habe der Wind den Ziellinien-Bogen im „Autodromo Dino e Enzo Ferrari“ umgestoßen, berichteten die Veranstalter. Der Bewerb und die Siegerehrung waren da bereits beendet. Es habe keine Verletzten gegeben, jedoch müsse die am Bogen befestigte Zeitmessung vor dem Frauen-Rennen am Samstag auf ihre Tauglichkeit geprüft werden, hieß es.