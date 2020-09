Genau dort setzt nun Niederösterreich mit verschärften Maßnahmen an. In orangen Bezirken finden Sportveranstaltungen ohne Publikum statt. Ausgenommen sind Bundesligaspiele. Bei anderen Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen sind indoor nur mehr 250 und outdoor nur mehr 1000 Personen erlaubt - bundesweit liegen die Grenzen bei 1500 bzw. 3000. Wie in Wien müssen in der Gastronomie Gästelisten geführt werden. Bei der Ampelfarbe Rot wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt - das gilt ab heute auch in Salzburg, Tirol und Vorarlberg.